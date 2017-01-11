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11.01.17 / 17:33 Новости / Россия и мир

В военно-патриотическом клубе в Самаре прошли обыски

Силовики обнаружили оружие времен Великой Отечественной войны

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Сотрудники ФСБ в Самаре провели обыск в одном из военно-патриотических клубов города. Об этом сообщает в среду «Business FM».

В ходе обыска силовики изъяли, в частности, винтовку Мосина,  пулемет Дягтерева, револьвер системы Наган. ФСБ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконное хранение оружия и боеприпасов». В клубе заявили, что оружие было обнаружено во время раскопок на местах боевых действий.

Напомним, в ноябре прошлого года обыски прошли в министерстве строительства Самарской области. Тогда же следственные мероприятия прошли в офисах ООО «Ситик». Обыски прошли в рамках расследования дела о мошенничестве при выполнении строительно-монтажных работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено Волжского района.

По материалам: bfmsamara.ru
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