В военно-патриотическом клубе в Самаре прошли обыски Силовики обнаружили оружие времен Великой Отечественной войны

Сотрудники ФСБ в Самаре провели обыск в одном из военно-патриотических клубов города. Об этом сообщает в среду «Business FM».

В ходе обыска силовики изъяли, в частности, винтовку Мосина, пулемет Дягтерева, револьвер системы Наган. ФСБ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконное хранение оружия и боеприпасов». В клубе заявили, что оружие было обнаружено во время раскопок на местах боевых действий.

Напомним, в ноябре прошлого года обыски прошли в министерстве строительства Самарской области. Тогда же следственные мероприятия прошли в офисах ООО «Ситик». Обыски прошли в рамках расследования дела о мошенничестве при выполнении строительно-монтажных работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено Волжского района.