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11.01.17 / 11:02 Новости / Общество / Россия и мир

Общественный совет Минкультуры предложил ограничить работу зарубежных цирков в РФ — СМИ

Для них могут ввести специальный сбор

Цирк Дю солейОбщественный совет при министерстве культуры предложил законодательно ограничить деятельность иностранных цирков в России. Об этом в среду сообщил глава совета Павел Пожигайло, передает RNS.

По словам Пожигайло, представители министерства культуры должны рассмотреть предложение до конца января.

«Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», — заявил он.

Пожигайло отметил, что для зарубежных цирков могут ввести специальный сбор или ограничить число представлений в течение года.

Добавим, Cirque du Soleil — один из наиболее знаменитых иностранных цирков в РФ. В 2008 году основана компания Cirque du Soleil Rus, которая отвечает за развитие бизнеса в России, Казахстане, Азербайджане и на Украине. Согласно данным базы «СПАРК», чистая прибыль Cirque du Soleil по итогам 2015 года составила 3,8 млн рублей.

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