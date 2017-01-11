Общественный совет Минкультуры предложил ограничить работу зарубежных цирков в РФ — СМИ Для них могут ввести специальный сбор

Общественный совет при министерстве культуры предложил законодательно ограничить деятельность иностранных цирков в России. Об этом в среду сообщил глава совета Павел Пожигайло, передает RNS.

По словам Пожигайло, представители министерства культуры должны рассмотреть предложение до конца января.

«Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», — заявил он.

Пожигайло отметил, что для зарубежных цирков могут ввести специальный сбор или ограничить число представлений в течение года.

Добавим, Cirque du Soleil — один из наиболее знаменитых иностранных цирков в РФ. В 2008 году основана компания Cirque du Soleil Rus, которая отвечает за развитие бизнеса в России, Казахстане, Азербайджане и на Украине. Согласно данным базы «СПАРК», чистая прибыль Cirque du Soleil по итогам 2015 года составила 3,8 млн рублей.