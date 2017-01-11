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11.01.17 / 13:33 Новости / Общество / Россия и мир

Пассажиропоток аэропорта Симферополя увеличился на 3,5% в 2016 году

И превысил 5 млн человек

Симферополь аэропортПассажиропоток аэропорта Симферополя вырос на 3,5% в прошлом году. Об этом в воздушной гавани сообщили в среду.

Услугами аэропорта воспользовались 5,2 млн человек. Также в прошлом году число взлетов-посадок выросло на 8,9% — до 38,5 тыс. Наиболее востребованными направлениями перелетов стали Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и ряд других российских городов.

Добавим, в минувшем году в международном аэропорту Симферополя появилось пять новых направлений полетов. Открылись рейсы в Ярославль, Калугу, Орск, Салехард и Чульман. Лидерами перевозок стали «Аэрофлот», «Виа Авиа» и «Глобус».

Отметим, в период новогодних праздников пассажиропоток аэропорта составил 116,9 тыс. человек. Это на 9,8% больше год к году.

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