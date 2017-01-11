В 2016 году пассажиропоток Керченской переправы вырос на 31% год к году До 6,25 млн человек

В 2016 году пассажиропоток на Керченской переправе вырос на 31,2% по сравнению с 2015 годом. Об этом в среду рассказал глава Минтранса Максим Топилин.

Пассажиропоток составил 6 млн человек. Отметим, ранее в аэропорте Симферополя рассказали, что пассажиропоток воздушной гавани вырос год к году на 3,5% до 5,2 млн человек.

В целом в 2016 году российские авиакомпании перевезли более 88 млн человек. Такой результат компании показали несмотря на прекращение чартеров с Египтом, Турцией и Украиной.

В новогодние праздники российские аэропорты пропустили более 4 млн человек. Год к году рост пассажиропотока составил 20%. При этом востребованными были внутрироссийские перевозки.