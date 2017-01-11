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11.01.17 / 18:26 Новости / Петербург и Ленобласть

У станции метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге открыли перехватывающую автостоянку

После реконструкции

Фото: e-kazan.ru

Фото: e-kazan.ru

У станции метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге после реконструкции открыли перехватывающую автомобильную стоянку. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры в среду.

«Городской центр управления парковками Петербурга» завершил приёмку работ по реконструкции перехватывающей автостоянки. В настоящее время автоматизированная автостоянка доступна водителям как в режиме «перехвата», так и в платном режиме.

Напомним, 9 января перехватывающую парковку открыли после реконструкции у станции метро «Ладожская». Всего в Петербурге 13 перехватывающих автостоянок. Суммарное количество мест составляет 1,62 тыс.

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