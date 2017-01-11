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11.01.17 / 16:57 Новости / Общество / Россия и мир / Экономика

В ПФР пообещали в феврале проиндексировать пенсии на уровень инфляции

А также соцвыплаты

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В Пенсионном фонде России пообещали проиндексировать страховые пенсии на уровень инфляции начиная с 1 февраля 2017 года. Об этом глава ПФР Максим Топилин рассказал журналистам в среду.

Индексация пройдет для страховой части пенсии, а также социальных выплат. Следующую индексацию обещают провести 1 апреля. Общая индексация составит 5,8%.

Напомним, инфляция в прошлом году составила 5,4%. К соцвыплатам относятся детские пособия, выплаты ветеранам войны, а также инвалидам.

В 2016 году второй индексации пенсий не было. Вместо этого пенсионеры получили 5 тыс. рублей единовременной выплаты. Ее начали выдавать с 13 января.

По материалам: interfax.ru
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