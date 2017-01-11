Авиакомпания «Победа» увеличила пассажиропоток почти на 40% В прошлом году

«Победа» увеличила количество перевезенных пассажиров на 38,7% год к году. Об этом в компании рассказали в среду.

В прошлом году авиакомпания перевезла более 4,3 млн человек. Около 12% пассажиров компании воспользовались воздушным транспортом впервые.

Ранее компания отчиталась о том, что количество перевезенных пассажиров за два года превысило отметку в 7 млн человек. В 2015 году пассажиропоток компании составил около 3,1 млн. Ранее «Победа» сообщала о планах превысить отметку в 4 млн пассажиров в 2016 году. В настоящий момент компания осуществляет перелеты в 37 направлениях.