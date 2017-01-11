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11.01.17 / 13:24 Новости / Общество / Россия и мир

Авиакомпания «Победа» увеличила пассажиропоток почти на 40%

В прошлом году

Коллаж АБН

Коллаж АБН

«Победа» увеличила количество перевезенных пассажиров на 38,7%  год к году. Об этом в компании рассказали в среду.

В прошлом году авиакомпания перевезла более 4,3 млн человек. Около 12% пассажиров компании воспользовались воздушным транспортом впервые.

Ранее компания отчиталась о том, что количество перевезенных пассажиров за два года превысило отметку в 7 млн человек. В 2015 году пассажиропоток компании составил около 3,1 млн. Ранее «Победа» сообщала о планах превысить отметку в 4 млн пассажиров в 2016 году. В настоящий момент компания осуществляет перелеты в 37 направлениях.

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