В «Почте России» подтвердили уход трех заместителей Страшнова Ранее источник ТАССа сообщал, что это из-за невыполнения поручений руководства

В «Почте России» подтвердили уход с постов трех заместителей гендиректора Дмитрия Страшнова. Об этом в организации сообщили в среду.

Из компании уйдут Татьяна Рябова, Сергей Тимошин и Родион Шишков. Рябова и Тимошин работали со Страшновым еще в компании Tele2. Все трое покидают пост по собственному желанию, сообщила «Почта».

Однако ранее источник ТАССа рассказал, что менеджерам пришлось покинуть пост из-за невыполнения поручений руководства. Вместо трех замов в аппарат Страшнова придет только один новый человек – Виктория Лобанова. Кроме того, замгендиректора по посылкам и экспресс-доставке стал Сергей Малышев, он же является директором предприятия по макрорегиону Москва.

Татьяна Рябова отвечала в компании за управление персоналом. Сергей Тимошин – за операционное управление. Родион Шишков – за развитие госуслуг и новых сервисов.

Сам Страшнов работает гендиректором «Почты» с 2013 года. В конце ноября 2016 года Генпрокуратура заявила, что в «Почте России» имели место нарушения условий выплат премий гендиректору. В 2014 году он получил более 95 млн рублей. Страшнов отказался возвращать премию.