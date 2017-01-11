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11.01.17 / 04:18 Новости / Политика / Россия и мир

Правительство России считает нужным возобновить экономические отношения с США

Пресс-секретарь кабмина посоветовала некоторым американским политикам "вовремя уходить"

Фото АБН

Фото АБН

В правительстве России идею возобновления экономических отношений с США считают разумной. Об этом во вторник заявила в беседе с ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.

«Экономические отношения России и США серьезно деградировали, хотя и раньше они не были на высоком уровне», — признала Тимакова. Она добавила, что российское правительство считает идею налаживания таких отношений «разумной».

Пресс-секретарь выразила сожаление по поводу того, кто именно принимает решения по поводу санкций в отношении России. «Но грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как Маккейн», — отметила она. Тимакова назвала сенатора «политическим старцем» и предположила, что иногда следует «вовремя уйти».

Напомним, накануне в Сенат США был внесен законопроект о введении дополнительных антироссийских санкций. Они коснутся физических лиц, которых в США считают ответственными за организацию кибератак и кампаний по дезинформации американцев.

По материалам: tass.ru
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