Правительство России считает нужным возобновить экономические отношения с США Пресс-секретарь кабмина посоветовала некоторым американским политикам "вовремя уходить"

В правительстве России идею возобновления экономических отношений с США считают разумной. Об этом во вторник заявила в беседе с ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.

«Экономические отношения России и США серьезно деградировали, хотя и раньше они не были на высоком уровне», — признала Тимакова. Она добавила, что российское правительство считает идею налаживания таких отношений «разумной».

Пресс-секретарь выразила сожаление по поводу того, кто именно принимает решения по поводу санкций в отношении России. «Но грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как Маккейн», — отметила она. Тимакова назвала сенатора «политическим старцем» и предположила, что иногда следует «вовремя уйти».

Напомним, накануне в Сенат США был внесен законопроект о введении дополнительных антироссийских санкций. Они коснутся физических лиц, которых в США считают ответственными за организацию кибератак и кампаний по дезинформации американцев.