В Приморье пострадавшим от тайфуна аграриям выплатили 115 млн рублей Речь идет о тех, кто застраховал имущество

В Приморье аграриям, которые пострадали от тайфуна «Лайонрок», власти выплатили 115 млн рублей. Об этом в среду сообщила администрация края.

«Пострадавшие от тайфуна сельхозпроизводители получили из федерального бюджета 115 миллионов рублей. Поддержку получили те, кто в установленном порядке застраховал свое имущество», — заявил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Денис Бочкарев. По данным властей, из-за «Лайонрока» более 28,5 тысячи гектаров посевов оказались затоплены.

Напомним, тайфун обрушился на Приморский край в августе прошлого года. За несколько дней выпала трехдневная норма осадков. В итоге пострадали 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья. В 56 школах края из-за тайфуна перенесли начало учебного года. Власти Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации, который был снят только в декабре.