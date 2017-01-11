Противники строительства храма в Красносельском районе Петербурга сообщили о нападении на волонтеров по сбору подписей Нападавший оскорблял и бил

Противники строительства храма на территории районе «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе Петербурга сообщили о нападении на волонтеров по сбору подписей под петицией против возведения культового сооружения. Информация об этом во вторник была опубликована в группе «Против стройки на берегу Матисова канала».

Инцидент произошел вечером 10 декабря на набережной Матисова канала между ТЦ «Жемчужная Плаза» и ЖК «Море-2». На волонтеров, которые собирали подписи, напал неизвестный мужчина. По словам очевидцев, мужчина сначала просто мешал активистам, оскорблял их и интересовался их отношением к богу.

«Он оскорблял меня, сборщика подписей, вел себя очень агрессивно и неадекватно. Когда увидел, что люди, несмотря на его попытки вмешаться в процесс, все равно подписывают листы — ушел домой. Там принял дозу алкоголя и вернулся через час, уже пьяным и еще более агрессивным», — пишет участница конфликта.

Она заявляет, что оскорбления сменились угрозами, а затем и противоправными действиями. «Мы с соратником решили уйти, чтоб не провоцировать далее конфликт и драку, но он преследовал нас, нападал на волонтера, ударил его в лицо, когда сборщик подписей упал — бил ногами», — пишет женщина.

Кроме того злоумышленник украл листы с подписями, которые волонтеры успели собрать в течение дня. Несмотря на произошедшее, активисты будут продолжать собирать подписи под обращением к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

Напомним, жители Красносельского района подготовили обращение к Георгию Полтавечкно с просьбой не давать разрешение на строительство храма на Матисовом канале. Люди заявляют о том, что в районе много других приоритетных проблем, которые нужно решать. Жители просят строить социальные учреждения, а не религиозные. Храмов, по их словам, в районе хватает.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на берегу Матисова канала построят храм-памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Позже Полтавченко эту информацию опроверг. Однако он заявил, что храм Святого мученика Димитрия Солунского на территории жилого комплекса все же появится.

Напомним, 31 октября 2015 году над Синайским полуостровом разбился самолет с российскими турисатми. Причиной его крушения стал теракт. На борту были 224 человека, все они погибли.