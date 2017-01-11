Путин поручил внедрить новую систему управления многоквартирными домами к зиме 2018 года Возмутился сроком выполнения программы

Президент России Владимир Путин поручил внедрить новую систему стандартов управления многоквартирными домами к зиме 2018 года. Об этом он заявил в среду на совещании правительства.

Путин возмущен сроками ввода новой системы. «А что так долго?», — задал вопрос президент, обращаясь к главе Минстроя Александру Меню.

Напомним, ранее Мень обещал ввести новые стандарты до конца 2017 года. Предыдущие стандарты приняли в 2013 году.

Год назад глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал стратегию по развитию ЖКХ. Среди ее ключевых направлений – формирование активных и ответственных собственников помещений.