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11.01.17 / 16:48 Новости / Общество / Россия и мир / Экономика

Путин поручил внедрить новую систему управления многоквартирными домами к зиме 2018 года

Возмутился сроком выполнения программы

путин радуга 3Президент России Владимир Путин поручил внедрить новую систему стандартов управления многоквартирными домами к зиме 2018 года. Об этом он заявил в среду на совещании правительства.

Путин возмущен сроками ввода новой системы. «А что так долго?», — задал вопрос президент, обращаясь к главе Минстроя Александру Меню.

Напомним, ранее Мень обещал ввести новые стандарты до конца 2017 года. Предыдущие стандарты приняли в 2013 году.

Год назад глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал стратегию по развитию ЖКХ. Среди ее ключевых направлений – формирование активных и ответственных собственников помещений.

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