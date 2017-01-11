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11.01.17 / 15:05 Новости / Общество / Политика / Россия и мир

Путин потребовал безусловного соблюдения прав заключенных

Стандарты их содержания, их право на медпомощь и другие

путинПрезидент России Владимир Путин потребовал безусловного соблюдения прав заключенных. Об этом он заявил в среду на торжественном заседании по случаю 295-летия российской прокуратуры.

Путин попросил присутствовавших на заседании «держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан». В норме должны быть стандарты содержания заключенных, их право на медпомощь и другие права, закрепленные законом.

Напомним, в конце октября 2016 года заключенный карельской ИК-7 Ильдар Дадин рассказал о пытках, которым его подвергали в колонии. В ФСИН заявили, что медосмотр не показал следов избиения на теле Дадина. При этом другие заключенные этой колонии также начали сообщать о том, какие пытки осуществляют сотрудники исправительного учреждения. Заключенного Дадина этапировали в другую колонию. Информации о его местонахождении не было в течение месяца. После чего во ФСИН рассказали, что Дадина перевели в колонию в Алтайском крае. Дадин является первым осужденным по статье о нарушении порядка проведения митингов.

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