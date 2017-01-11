Разведка США сообщила Трампу о собранном Россией компромате на него Была собрана личная и финансовая информация миллиардера

Разведывательные службы США доложили избранному президенту США Дональду Трампу о том, что Россия в предвыборный период собирала на него компромат. Об этом сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, двухстраничный доклад о компромате был приложен к основному докладу ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки. Разведывательные службы ссылаются на источники в российских спецслужбах и британской разведке, которые, по мнению ФБР, «заслуживают доверия».

Напомним, доклад о вмешательстве России в американские выборы был обнародован 8 января. Ранее секретная версия доклада была представлена нынешнему главе государства Бараку Обаме и Трампу. В Кремле заявили, что чувствуют «усталость» от постоянных обвинений в попытках повлиять на политику в США. Пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков признался, что доклад «вызывает разочарование» и указал на скудность содержащихся в нем сведений.