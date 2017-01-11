Здание РНБ на Обводном канале могут передать церкви в сентябре Когда дострят новое здание РНБ

Здание Российской национальной библиотеки, которое находится на Обводном канале, 11 могут передать Российской православной церкви уже в сентябре. Об этом в среду журналистам заявил гендиректор РНБ Александр Вислый, передает корреспондент АБН.

«Есть распоряжение, по которому здание должно быть передано в течение пяти месяцев после ввода второй очереди нового здания библиотеки. Если строители не сорвут сроки, это может произойти уже в сентябре», — отметил Вислый.

Отметим, завершить строительные работы на второй очереди нового здания РНБ должны к 31 марта. Оно расположено на Московском проспекте. Началось строительство в 2009 году.

В 2015 году Росимущество распорядилось передать здание РНБ на Обводном канале, 1, Санкт-Петербургской православной духовной академии. В этом здании находятся библиотечные фонды и квартиры сотрудников РНБ.

Напомним, на днях губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. По предварительеым оценкам, на это нужно около трех лет.