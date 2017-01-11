РНБ хочет открыть вход в Ленинский читальный зал для посетителей без читательских билетов Для всех «людей с улицы»

Российская национальная библиотека хочет открыть вход в Ленинский читальный зал для посетителей без читательских билетов. Об этом в среду рассказал гендиректор РНБ Александр Вислый, передает корреспондент АБН.

«Мы хотим сделать библиотеку максимально открытой для человека с улицы, чтобы у всех был доступ к информации», — отметил Вислый. Он пояснил, что речь идет о возможном предоставлении свободного доступа к открытым фондам.

Вход в Ленинский читальный зал может быть сделан из одного из внутренних дворов РНБ. В настоящий момент он закрыт и используется для технических нужд. В будущем он должен стать зоной отдыха, как и другие внутренние дворы. По оценкам Вислого, на реконструкцию двора на площади Островского и обустройства входа из него в читальный зал нужно порядка 60-95 млн рублей. «Но сначала КГИОП должен дать разрешение на проведение соответствующих работ», — сказал Александр Вислый. К реконструкции двора РНБ надеется приступить в 2017 году.

Напомним, в 2017 году должны завершить строительство второй очереди нового здания РНБ. Оно находится в Московском районе. Строительные работы начались в 2009 году.

В настоящий момент в Ленинском зале проходит ремонт. Ранее в этом зале работали читатели, которые заказали книги, изданные до 1965 года. В РНБ можно пройти только по читательскому билету. Всего в библиотеке хранится порядка 37 тыс. книг и журналов.