Все новости

11.01.17 / 21:04 Новости / Россия и мир

В «Роскосмосе» рассказали о причинах аварии «Прогресса»

Например, попадание посторонних частиц в полость насоса двигателя

Запуск-ракета-носитель-фото-Роскосмоса-600x400В «Роскосмосе» назвали предполагаемые причины аварии «Прогресса МС-04». Таких причин могло быть две, сообщили в организации в среду.

В полость насоса двигателя могли попасть посторонние частицы. Это считают наиболее вероятной версией проблем при запуске. Вторая версия — нарушение технологии сборки двигателя.

Напомним, ракета-носитель «Союз-У» 1 декабря не смогла отправить в космос грузовой корабль «Прогресс-МС-04». Полет оборвался 382-й секунде. Обломки упали в республике Тува. Это был единственный сорванный пуск «Роскосмоса» в ушедшем году.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016