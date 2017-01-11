В «Роскосмосе» рассказали о причинах аварии «Прогресса» Например, попадание посторонних частиц в полость насоса двигателя

В «Роскосмосе» назвали предполагаемые причины аварии «Прогресса МС-04». Таких причин могло быть две, сообщили в организации в среду.

В полость насоса двигателя могли попасть посторонние частицы. Это считают наиболее вероятной версией проблем при запуске. Вторая версия — нарушение технологии сборки двигателя.

Напомним, ракета-носитель «Союз-У» 1 декабря не смогла отправить в космос грузовой корабль «Прогресс-МС-04». Полет оборвался 382-й секунде. Обломки упали в республике Тува. Это был единственный сорванный пуск «Роскосмоса» в ушедшем году.