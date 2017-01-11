РПЦ намерена получить субсидии на содержание Исаакиевского собора Потому что это объект ЮНЕСКО

Русская православная церковь намерена получить субсидии на содержание Исаакиевского собора в Петербурге. Об этом в среду заявила глава юридической службы Московской партиархии игуменья Ксения (Чернега).

В ответ на вопрос «Интерфакса-религии» она предположила, что город может выделить субсидии, потому что Исаакиевский собор – это объект ЮНЕСКО. При этом экскурсионная деятельность, по предположениям РПЦ, сможет обеспечить содержание собора. Остальные деньги нужны для поддержания самого здания в надлежащем виде.

Напомним, накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор передадут в ведение РПЦ. Он также сказал, что расходы по содержанию храма возьмет на себя РПЦ. Музей в составе собора сохранят.

В 2015 году директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров оценил оборот ГМЗ в 650 млн рублей в год. В 2016 году, по данным «Фонтанки», оборот составил 800 млн рублей. Порядка 50-70 млн рублей в год составляли налоговые отчисления организации городу.