В Сенате США предлагают ввести санкции за инвестиции в российские энергопроекты Под их действие могут попасть даже не граждане США

Законопроект о санкциях против России, внесенный группой сенаторов США, предлагает вводить санкции против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России. Об этом свидетельствует текст законопроекта, обнародованный в среду.

Предлагается вводить ограничения за инвестиции объемом более $20 млн, которые «значительно помогают возможностям РФ разрабатывать нефтяные и газовые ресурсы». Также законопроект предусматривает введение санкций за продажу России более чем на $5 млн в год «товаров, услуг, технологий, информации», которые могут поспособствовать производству нефти и газа.

Также запрещается инвестировать более $5 млн в строительство трубопроводов в России в течение года и более $1 млн в развитие российских гражданских ядерных проектов. Тем, кто нарушит правила, может грозить запрет на помощь бизнесу со стороны экспортно-импортного банка США, экспортные санкции, запрет на займы от финансовых институтов США и международных финансовых институтов, запрет на работу от имени правительства США и запрет на госпоставки. Также нарушителям могут запретить любые банковские транзакции и покупку-продажу имущества в юрисдикции США.

В документе предусмотрено $25 млн на «разъяснительную работу» об агрессии со стороны России. Санкции, предложенные сенаторами, являются санкциями второго уровня. Таким образом, они могут быть применены не только к гражданам США, но и к гражданам и компаниям из третьих стран. Теперь законопроект отправится на рассмотрение обеими палатами конгресса. Если после этого документ подпишет президент США Барак Обама, он станет законом.