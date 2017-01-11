На строительство школы в Тюмени потратят 991 млн рублей В школе оборудуют студию звукозаписи и фотостудию

На строительство школы в Тюмени потратят 991 млн рублей. Информация об этом в среду была размещена на портале госзакупок.

Школу построят в микрорайоне «Ямальский-2». Вместимость учебного заведения составит 1,2 тыс. детей. Спортивный зал школы будет оснащен душевыми, а кроме того в учебном заведении будут созданы студия звукозаписи и фотостудия. Завершить строительство планируется в 2018 году.

Напомним, ранее комитет по внешним связям Петербурга объявил конкурс на организационное и методическое обеспечения проведения «Русской масленицы» в Ирландии. На эти цели петербургские власти потратят 1,98 млн рублей. Мероприятие планируется провести в Дублине в конце февраля.