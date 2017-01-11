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11.01.17 / 19:06 Новости / Россия и мир

На строительство школы в Тюмени потратят 991 млн рублей

В школе оборудуют студию звукозаписи и фотостудию

Фото АБН

Фото АБН

На строительство школы в Тюмени потратят 991 млн рублей. Информация об этом в среду была размещена на портале госзакупок.

Школу построят в микрорайоне «Ямальский-2». Вместимость учебного заведения составит 1,2 тыс. детей. Спортивный зал школы будет оснащен душевыми, а кроме того в учебном заведении будут созданы студия звукозаписи и фотостудия. Завершить строительство планируется в 2018 году.

Напомним, ранее  комитет по внешним связям Петербурга объявил конкурс на организационное и методическое обеспечения проведения «Русской масленицы» в Ирландии. На эти цели петербургские власти потратят 1,98 млн рублей. Мероприятие планируется провести в Дублине в конце февраля.

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