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11.01.17 / 19:59 Новости / Россия и мир

Шувалов: Премьер Японии может посетить Россию в апреле и сентябре

«Итоги визита президента России в Японию отличные»

игорь-шувалов-infinica.ru_Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Россию в апреле и сентябре текущего года. Такое заявление сделал в среду вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«Перед нами очень сложная задача, поскольку итоги визита президента России в Японию отличные, но нам предстоит с вами проработать в этом году два визита премьер-министра Японии — в апреле и сентябре. Это очень серьезно», — сказал Шувалов на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил Японию 15-16 декабря. Путин и Абэ договорились о создании благоприятной атмосферы для подписания мирного договора между Россией и Японией. Хиросигэ Сэко прибыл в Москву 11 января. Его визит продлится до четверга.

По материалам: ria.ru
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