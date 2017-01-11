Шувалов: Премьер Японии может посетить Россию в апреле и сентябре «Итоги визита президента России в Японию отличные»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Россию в апреле и сентябре текущего года. Такое заявление сделал в среду вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«Перед нами очень сложная задача, поскольку итоги визита президента России в Японию отличные, но нам предстоит с вами проработать в этом году два визита премьер-министра Японии — в апреле и сентябре. Это очень серьезно», — сказал Шувалов на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил Японию 15-16 декабря. Путин и Абэ договорились о создании благоприятной атмосферы для подписания мирного договора между Россией и Японией. Хиросигэ Сэко прибыл в Москву 11 января. Его визит продлится до четверга.