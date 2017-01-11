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11.01.17 / 09:15 Новости / Общество / Россия и мир

СК: Россия и Турция активно взаимодействуют по делу об убийстве Карлова

К ответственности хотят привлечь всех причастных

карловРоссия активно взаимодействует с Турцией в рамках расследования убийства российского посла Андрея Карлова. Об этом зампред СКР Игорь Краснов рассказал в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду.

«В ходе расследования мы совместно с оперативными службами активно взаимодействуем с нашими коллегами из Турции. Проводим следственные действия на территории этой страны», — сообщил изданию Краснов. По его словам, СКР намерен установить мотивы убийцы, а также привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийству посла. В частности, это могут быть "организаторы, заказчики или идейные вдохновители".

Напомним, 19 декабря Андрей Карлов был застрелен в Анкаре на фотовыставке. Преступником оказался сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. В российском МИДе произошедшее назвали терактом. СКР возбудил дело по статье «акт международного терроризма».

 

 

 

По материалам: kommersant.ru
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