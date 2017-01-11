СКР рассказал об объемах арестованного имущества Улюкаева И об уликах против экс-министра

Суд арестовал 15 объектов недвижимости и более 560 млн рублей по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом заместитель председателя СКР Игорь Краснов рассказал в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду.

«Что касается Алексея Улюкаева <…>, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей», — сказал Краснов. По его словам, всего по резонансным уголовным делам было арестовано имущество на сумму около 18 млрд рублей.

Краснов упомянул дело экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Он сообщил, что суд наложил арест на имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей. «По делу Вячеслава Гайзера и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и иное имущество на общую сумму около 4,9 млрд рублей», — сказал Краснов, комментируя дело экс-главы республики Коми.

Напомним, Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в размере $2 млн. По версии следствия, он вымогал деньги у представителей «Роснефти». Накануне Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшего министра на три месяца.