СМИ: Тиллерсон указал на игнорирование Россией интересов США Страна пыталась завоевать уважение всего мира

Экс-глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, обвинил Россию в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом пишет Washington Post, опубликовавшая текст доклада бизнесмена к сенату для слушания в среду.

«Недавние действия России, когда она завоевывала уважение и место на глобальной арене, игнорировали американские интересы», — сказано в тексте доклада. Тиллерсон также признал, что Россия представляет собой внешнюю угрозу для США.

Первым с списке угроз, которые приводятся в докладе, назван Китай, который, по мнению бизнесмена, демонстрирует «экономическую мощь». На втором месте — Россия, после которой идут радикальный ислам, Иран и Северная Корея.

Напомним, кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря Соединенных Штатов должен одобрить сенат. Накануне телеканал NBC News сообщил со ссылкой на отчетность бизнесмена, что он владеет пакетом акций «Яндекса». Позже он заявил о намерении продать эти активы.