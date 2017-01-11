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11.01.17 / 18:11 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный: На стадион на Крестовском не будут перенаправлять деньги с соцобъектов

Средства на новый контракт с «Метростроем» выделили авансом

стадион на крестовском зенит арена питер аренаНа строительство стадиона на Крестовском острове власти Петербурга не будут перенаправлять денежные средства с социальных объектов. Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в среду.

Чиновники напомнили, что 2 млрд рублей на новый контракт с «Метростроем» петербургские власти выделили еще весной 2016 года. Сумму на достройку стадиона выделили застройщику авансом.

Напомним, городские власти 29 декабря 2016 года заключили дополнительный контракт с «Метрострой» на достройку стадиона на 2 млрд рублей. Строительные работы связаны с требованиями ФСБ, ФСО и МВД, сообщили чиновники. «Метрострой» также установит указатели, спортивное и медицинское оборудование в соответствии с требованиями ФИФА. Работы завершат до конца марта 2017 года.

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