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11.01.17 / 11:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Свидетели Конституции» проведут акцию у Исаакиевского собора

Также в сети начался сбор подписей за сохранение собора

Исаакиевский собор, 25 марта 2015Участники движения «Свидетели Конституции» проведут акцию у стен Исаакиевского собора. Об этом АБН в среду рассказали участники мероприятия.

Акция пройдет в среду днем. Петербуржцы на коленях у стен собора буду читать Конституцию. Так они хотят напомнить властям, что Россия – это светское государство, в котором церковь отделена от государства. Акция приурочена к заявлению губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви.

Напомним, ранее градоначальник заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. Кто именно решил этот вопрос, Георгий Полтавченко не уточнил. Против передачи собора выступают многие политики, ученые и общественные деятели. В Интернете уже начался сбор подписей за сохранение собора в ведении города. В ближайшее время противники реституции Исаакиевского собора планируют провести массовую акцию протеста.

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