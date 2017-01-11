В РФ открыли 40 новых нефтегазовых месторождений в 2016 году А также 60 месторождений твердых полезных ископаемых

В России открыли 40 новых нефтегазовых месторождений в минувшем году. Об этом в среду сообщил глава Минприроды Сергей Донской.

По словам министра, средняя оценка величины месторождения (по сумме категорий С1+С2) составляет 1,7 млн тонн нефти и 14,5 млрд кубометров газа. Наиболее крупными специалисты считают нефтяное Нерцетинское месторождение и нефтегазоконденсатное Верхнеичерское.

Также в 2016 году в стране открыли 60 месторождений твердых полезных ископаемых. Половину из них составляют мелкие россыпи золота, рассказал Донской.

Добавим, в начале недели Bloomberg со ссылкой источники в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса сообщил, что Россия за период с 1 по 8 января сократила добычу нефти в сутки на 130 тыс. баррелей.Суммарная добыча за этот период превысила 12,13 млн тонн. В рамках соглашения ОПЕК все нефтяные российские компании обязаны равномерно уменьшить добычу на 2,7%.