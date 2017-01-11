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11.01.17 / 10:04 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Торги на Московской бирже открылись в красной зоне

ММВБ –2 233,62 пункта; РТС – 1 169,54 пункта

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Торги среды на Московской бирже открылись в красной зоне. ММВБ снизился до 2233,62 пункта, а РТС опустился до 1169,54 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова» отметила, что в среду на внешних площадках сформировался смешанный фон. Нефть Brent опустилась ниже $54/барр. Однако, по мнению аналитика, данное снижение пока не имеет угрожающего характера. По ее ценкам, нефть еще довольно продолжительное время может оставаться в коридоре $52-58/барр. Также Соснова ожидает консолидации курса американской валюты неподалеку от 60 руб./$.

На Токийской фондовой бирже день закончился ростом. Индекс TOPIX снизился на 8,09 пунктов до 1550,40 пунктов. Индекс JPX-Nikkei прибавил 69,81 пунктов до 13886,42 пунктов.

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