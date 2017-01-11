Трамп высказал надежду на дружбу с Путиным «Россия сможет помочь нам бороться с ИГИЛ»

Избранный президент США Дональд Трамп высказал надежду на то, что сможет поладить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в среду в ходе пресс-конференции в Trump Tower.

«Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю это активом, а не помехой», — заявил Трамп. Также он сказал, что Россия поможет США бороться с ИГИЛ («Исламское государство», организация запрещена в России как террористическая). К расцвету ИГИЛ привела деятельность предыдущей администрации США, считает Трамп.

Напомним, за день до конференции американские СМИ, в частности, Buzzfeed опубликовали информацию о «компромате» на Трампа. В аппарате избранного президента США заявили, что все данные сфалисифицированы. Также он поблагодарил Россию за то, что та также подвергла сомнениям истинность опубликованного.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Он уверен, что это будет «великий день». Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Основным его соперником стала Хиллари Клинтон от Демократической партии.