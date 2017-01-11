Трамп назвал сообщения о российском компромате «охотой на ведьм» И усомнился в правдивости новостей об этом

Избранный президент США Дональд Трамп считает новости о наличии у России компромата на него «охотой на ведьм». Об этом политик сообщил в среду.

«Фейковые новости – тотальная политическая охота на ведьм», — написал Трамп. Он также опубликовал ссылку на издание BuzzFeed, которое опубликовало документ с «компроматом» и указало на содержащиеся в нем ошибки.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что американская разведка уведомила Трампа о наличии у российских спецслужб компромата на него. Двухстраничный документ об этом был представлен избранному главе государства вместе с докладом ЦРУ, ФБР и АНБ. Телеканал отметил, что американские разведывательные службы якобы получили эту информацию от экс-сотрудника британской разведки, который, в свою очередь, ссылался на источники из России.