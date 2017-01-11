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11.01.17 / 20:48 Новости / Россия и мир / Финансы

Трамп передаст бизнес сыновьям Дону и Эрику

Все его активы до инаугурации передадут в трастовое управление

трамп trump tower llcollection-groupll.blogspot.comИзбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передаст руководство бизнесом сыновьям Дональду-младшему и Эрику. Об этом сначала объявила юрист Трампа Шери Диллон, а после подтвердил он сам.

Все активы Трампа до инаугурации перейдут в трастовое управление. Диллон заявила, что это вызовет меньше вопросов, чем их продажа. Кроме того, от управления бизнесом Трампа придется отойди и его дочери Иванке Трамп, так как ее муж станет советником нового президента Соединенных Штатов.

«К моей помощи прибегать они (Дон и Эрик Трамп – АБН) не собираются», — заявил экс-бизнесмен. Также Дональд Трамп пояснил, что он сделает это во избежание конфликта интересов.

Напомним, ранее Трамп сказалл, что откажется от зарплаты президента. Он будет получать символическое вознаграждение в размере $1.

Основной бизнес Трампа – строительный. Конгломерат Trump Organisation занимается люксовой недвижимостью: домами, отелями, гольф-клубами. Пресс-конференция Трампа прошла в штаб-квартире Trump Organisation, здании, известном как Trump Tower. Ранее Дональд-младший и Эрик были вице-президентами компании.

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