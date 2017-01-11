Трамп расскажет о разграничении ведения бизнеса и управления страной На пресс-конференции

Избранный президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о том, как планирует отделять управление страной от ведения бизнеса. Конференция состоится в среду, сообщили в штабе политика.

Законодательство США призвано не допустить конфликта интересов у чиновников. В настоящее время Трамп руководит компанией Trump Organization. Она занимается недвижимостью и гостиничным бизнесом.

Добавим, журнал Forbes оценивает состояние политика в $3,7 млрд. Сам Трамп утверждает, что у него $10 млрд. У миллиардера есть дети, которые также участвуют в семейном бизнесе - сыновья Дональд-младший и Эрик, дочери Иванка и Тиффани.