Все новости

11.01.17 / 01:10 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп расскажет о разграничении ведения бизнеса и управления страной

На пресс-конференции

rg.ru трампИзбранный президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о том, как планирует отделять управление страной от ведения бизнеса. Конференция состоится в среду, сообщили в штабе политика.

Законодательство США призвано не допустить конфликта интересов у чиновников. В настоящее время Трамп руководит компанией Trump Organization. Она занимается недвижимостью и гостиничным бизнесом.

Добавим, журнал Forbes оценивает состояние политика в $3,7 млрд. Сам Трамп утверждает, что у него $10 млрд. У миллиардера есть дети, которые также участвуют в семейном бизнесе - сыновья Дональд-младший и Эрик, дочери Иванка и Тиффани.

 

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016