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11.01.17 / 21:18 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп: Россия станет больше уважать США

Во время президентского срока Трампа

Дональд Трамп3Россия будет уважать США больше во время президентского срока Дональда Трампа. Такое мнение Трамп выразил в среду во время пресс-конференции.

«В отношениях с Россией нет „кнопки перезагрузки“, либо мы поладим, либо нет», — сказал Трамп. Он также заявил, что в будущем Россия прекратит хакерские атаки против США. Больше уважать Америку будут и Китай, Япония и Мексика, уверен избранный президент.

Напомним, ранее во время пресс-конференции Трамп признал, что Россия осуществляла на США хакерские атаки. Также он сообщил, что следующий доклад о них будет обнародован через три месяца. В предыдущем докладе американская разведка сообщила, что президент России Владимир Путин якобы лично отдавал распоряжения о хакерских атаках на США.

Президентские выборы прошли в Америке 8 ноября. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

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