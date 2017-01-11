Трамп рассказал об источниках хакерских атак на США Это была Россия и другие страны, в том числе Китай

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, откуда шли хакерские атаки на Америку. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в среду.

Трамп признал, что хакерские атаки были из России. «Я думаю, — сказал избранный президент, — это была Россия».

Однако также и из других стран, в том числе из Китая, признал Трамп. Также он пообещал создать защиту от хакеров в стране. Отметим, вопрос о хакерских атаках на американскую выборную систему, которые якобы производила Россия, стал первым, который Трампу задали во время встречи с журналистами в среду.

Отметим, ранее разведка США представила доклад, согласно которому президент России Владимир Путин якобы лично распорядился начать хакерские атаки против США. Цель атак американская разведка видит в том, чтобы подорвать доверие жителей страны к демократическому процессу. В частности, подорвать шансы кандидата Демпартии Хиллари Клинтон и выдвинуть кандидата от республиканцев Дональда Трампа. В связи с этими якобы существовавшими попытками США ввели против России новые санкции.