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11.01.17 / 17:06 Новости / Петербург и Ленобласть

«Трансстрой» потребовал 413 млн рублей с петербургских чиновников

Иск пока не принят к производству

деньги-рубли-валюта«Трансстрой» подал иск к Дирекции транспортного строительства Петербургу. Об этом сообщили в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти в среду.

Сумма исковых требований составила 413,3 млн рублей. Иск пока не принят к производству. Третьим лицом указано АО «Банк ВТБ».

Напомним, в декабре прошлого года Смольный расторг соглашение с «Трансстроем» на строительство депо «Южное». Сумма контракта составляла 6,6 млрд рублей. В КРТИ заявили, что 1 декабря власти города направляли компании уведомление, на которое последняя никак не отреагировала.

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