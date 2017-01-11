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11.01.17 / 11:47 Новости / Петербург и Ленобласть

Турпоток в Петербург в 2016 году составил 6,9 млн человек

Через пункты пропуска Северо-Западного федерального округа в 2016 году в Петербург прибыли 2847,2 тыс. человек

ЭрмитажТуристский поток в Петербург в 2016 году составил 6,9 млн человек. Об этом сообщили в среду в комитете по развитию туризма города.

Через пункты пропуска Северо-Западного федерального округа в 2016 году в Петербург прибыли 2847,2 тыс. человек. Эрмитаж с 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года посетило 178 тыс. человек, Петергоф порядка 30 тыс., Царское село 59 тыс. и Исаакиевский собор 146 тыс. человек.

Напомним, согласно данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, Петербург стал самым популярным городом России у туристов на Рождество. Средняя стоимость проживания в отеле в городе за сутки составила 4,32 тыс. рублей.

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