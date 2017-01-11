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11.01.17 / 16:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Турпоток в РФ по итогам сезона вырос на 9%

По предварительным данным

матрешка россия туризм туристыТуристический поток в Россию по итогам сезона вырос на 9%. Об этом в среду президенту России Владимиру Путину рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании правительства.

Эти данные пока что предварительные, оговорил Сафонов. Ростуризм сообщил цифры по итогам высокого сезона.

Ранее глава Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что число выездных туристов из России в новогодние праздники 2017 года выросло на 10% год к году. Наиболее посещаемыми направлениями стали Таиланд, Вьетнам и Доминикана. Также популярностью пользовались европейские горнолыжные курорты.

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