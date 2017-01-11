В Белом доме не комментируют законопроект сенаторов о новых санкциях Обама пока не видел документа

Президент США Барак Обама пока не видел законопроект о новых санкциях против России, подготовленный группой сенаторов, поэтому в Белом доме пока не комментируют документ. Об этом сообщил в среду представитель Белого дома Джош Эрнест.

Эрнест отметил, что Обама пока не ознакомился с текстом документа, поэтому неизвестно, станет ли он его подписывать. "Президент Соединенных Штатов судит о каждом предложенном законодательном пакете отдельно", — добавил он. Эрнест подчеркнул, что Обама отводит сенаторам важную роль в вопросе отношений США и России.

Напомним, законопроект был внесен накануне. Он предусматривает санкции против физических лиц, которых в США считают виновными в попытках повлиять на президентские выборы. ЦРУ, ФБР и АНБ 6 января распространили доклад, содержащий выводы спецслужб о причастности России к кибератакам.