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11.01.17 / 05:43 Новости / Политика / Россия и мир

В Белом доме не комментируют законопроект сенаторов о новых санкциях

Обама пока не видел документа

Обама портретПрезидент США Барак Обама пока не видел законопроект о новых санкциях против России, подготовленный группой сенаторов, поэтому в Белом доме пока не комментируют документ. Об этом сообщил в среду представитель Белого дома Джош Эрнест.

Эрнест отметил, что Обама пока не ознакомился с текстом документа, поэтому неизвестно, станет ли он его подписывать. "Президент Соединенных Штатов судит о каждом предложенном законодательном пакете отдельно", — добавил он. Эрнест подчеркнул, что Обама отводит сенаторам важную роль в вопросе отношений США и России.

Напомним, законопроект был внесен накануне. Он предусматривает санкции против физических лиц, которых в США считают виновными в попытках повлиять на президентские выборы. ЦРУ, ФБР и АНБ 6 января распространили доклад, содержащий выводы спецслужб о причастности России к кибератакам.

 

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