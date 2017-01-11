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11.01.17 / 11:36 Новости / Россия и мир

В Подмосковье планируют газифицировать свыше 80 населенных пунктов

Общая протяженность построенных газопроводов составит 515 км

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В этом году в Московской области планируют газифицировать 82 сельских населенных пункта. Об этом в среду сообщили в министерстве энергетики области.

В нынешнем году 32 тыс. жителей Подмосковья обеспечат газом. Общая протяженность построенных газопроводов составит 515 км.

Отметим, в прошлом году к газу было подключено 80 сельских населенных пунктов и 4 крупных индустриальных парка. Согласно данным «Газпрома», средний уровень газификации в России вырос в 2016 году до 66,5%. На начало 2017 года средний уровень газификации в стране составил 66,2%. Таким образом, уровень газификации вырос за год на 0,3%.

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