В Подмосковье планируют газифицировать свыше 80 населенных пунктов Общая протяженность построенных газопроводов составит 515 км

В этом году в Московской области планируют газифицировать 82 сельских населенных пункта. Об этом в среду сообщили в министерстве энергетики области.

В нынешнем году 32 тыс. жителей Подмосковья обеспечат газом. Общая протяженность построенных газопроводов составит 515 км.

Отметим, в прошлом году к газу было подключено 80 сельских населенных пунктов и 4 крупных индустриальных парка. Согласно данным «Газпрома», средний уровень газификации в России вырос в 2016 году до 66,5%. На начало 2017 года средний уровень газификации в стране составил 66,2%. Таким образом, уровень газификации вырос за год на 0,3%.