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11.01.17 / 07:33 Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Вкладчики Татфондбанка потеряли 4 млрд рублей — СМИ

Они уже не были клиентами этого банка, когда обнаружили пропажу средств

резервный-фонд-деньги-банк-банкаВкладчики Татфондбанка, ставшие клиентами дочерней структуры банка «ТФБ-Финанс», потеряли около 4 млрд рублей. Об этом в среду пишет «Коммерсант».

По данным издания, клиентам, на счету которых было более 1 млн рублей, предлагали перевести средства под более высокие проценты с сохранением страховки на другой счет. После этого они автоматически становились клиентами дочерней структуры банка, инвесткомпании «ТФБ-Финанс».

Клиенты, которые обращались в банк после введения там временной администрации, выяснили, что не являются его клиентами. Как утверждает «Коммерсант», вкладчики, обратившиеся в  «ТФБ-Финанс», узнали, чтоих деньги были потрачены на покупку облигаций Татфондбанка.

Напомним. в декабре 2016 года Татфондбанк приостановил обслуживание клиентов из-за низкой ликвидности. Ранее в организации допустили технический дефолт по облигациям. Позже Центробанк ввел во втором по величине активов банке Татарстана временную администрацию.

По материалам: kommersant.ru
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