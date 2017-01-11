Вкладчики Татфондбанка, ставшие клиентами дочерней структуры банка «ТФБ-Финанс», потеряли около 4 млрд рублей. Об этом в среду пишет «Коммерсант».
По данным издания, клиентам, на счету которых было более 1 млн рублей, предлагали перевести средства под более высокие проценты с сохранением страховки на другой счет. После этого они автоматически становились клиентами дочерней структуры банка, инвесткомпании «ТФБ-Финанс».
Клиенты, которые обращались в банк после введения там временной администрации, выяснили, что не являются его клиентами. Как утверждает «Коммерсант», вкладчики, обратившиеся в «ТФБ-Финанс», узнали, чтоих деньги были потрачены на покупку облигаций Татфондбанка.
Напомним. в декабре 2016 года Татфондбанк приостановил обслуживание клиентов из-за низкой ликвидности. Ранее в организации допустили технический дефолт по облигациям. Позже Центробанк ввел во втором по величине активов банке Татарстана временную администрацию.