Всемирный банк считает протекционизм главной угрозой для экономики в 2017 году Это грозит финансовой нестабильностью

Протекционистская политика является главным риском для глобальной экономики в 2017 году. Об этом во вторник рассказала журналистам ведущий автор доклада Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.

«Протекционизм — это первый и основной риск для экономики, который мы указали в нашем докладе. Также неопределенность, вызванная политикой ужесточения, наряду с протекционизмом будут оказывать долгосрочный негативный эффект на инвестиции», — пояснила Онсорг. Она добавила, что перечисленные ею факторы риска могут привести к финансовой нестабильности.

Автор доклада отметила, что темпы роста мировой экономики продолжают снижение. «Мы отмечали это в предыдущем докладе и отмечаем сейчас, что наши прогнозы по росту глобальной экономики снижаются», — подытожила Онсорг.

Напомним, накануне Ян Хациус, старший экономист Goldman Sachs рассказал о том, какие факторы могут негативно повлиять на экономику в 2017 году. Во-первых, Хациус считает опасным приход к власти в США Дональда Трампа и его стремление к протекционизму. Во-вторых, его беспокоит нестабильность в европейской экономике и рост безработицы. В-третьих, Хациус предлагает пристально следить за Китаем, в котором растет соотношение долга и ВВП.