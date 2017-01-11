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11.01.17 / 01:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Всемирный банк считает протекционизм главной угрозой для экономики в 2017 году

Это грозит финансовой нестабильностью

Всемирный банк, фото с сайта gazeta.ruПротекционистская политика является главным риском для глобальной экономики в 2017 году. Об этом во вторник рассказала журналистам ведущий автор доклада Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.

«Протекционизм — это первый и основной риск для экономики, который мы указали в нашем докладе. Также неопределенность, вызванная политикой ужесточения, наряду с протекционизмом будут оказывать долгосрочный негативный эффект на инвестиции», — пояснила Онсорг. Она добавила, что перечисленные ею факторы риска могут привести к финансовой нестабильности.

Автор доклада отметила, что темпы роста мировой экономики продолжают снижение. «Мы отмечали это в предыдущем докладе и отмечаем сейчас, что наши прогнозы по росту глобальной экономики снижаются», — подытожила Онсорг.

Напомним, накануне Ян Хациус, старший экономист Goldman Sachs рассказал о том, какие факторы могут негативно повлиять на экономику в 2017 году. Во-первых, Хациус считает опасным приход к власти в США Дональда Трампа и его стремление к протекционизму. Во-вторых, его беспокоит нестабильность в европейской экономике и рост безработицы. В-третьих, Хациус предлагает пристально следить за Китаем, в котором растет соотношение долга и ВВП.

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