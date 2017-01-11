Вторую очередь нового здания РНБ по-прежнему планируют сдать в этом году Обещают вскоре перевезти туда фонды

Вторую очередь нового здания Российской национальной библиотеки, скорее всего, сдадут в 2017 году. Об этом в среду журналистам заявил гендиректор РНБ Александр Вислый, передает корреспондент АБН.

«Возможно, вторая очередь нового здания на Московском проспекте может начать функционировать уже в этом году. С вероятность 99% фонды будут перевозить туда уже в 2017-м. Строительство завершается», — отметил Вислый. Он добавил, что после ввода объекта основной поток посетителей РНБ сконцентрируется именно на Московском проспекте.

Александр Вислый подчеркнул важность этого события. По его словам, здание библиотеки на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы переполнено.

Напомним, строительство нового фондохранилища РНБ началось в 2009 году. Его обещали сдать к 2013 году. Пока здание не построено, библиотека арендует помещения в Московском районе. Строительством занимается компания «Меандр». Предыдущий подрядчик «Невисс-комплекс» пытается оспорить условия конкурса по достройке фондохранилища.

Российская национальная библиотека была открыта в 1814 году. Александр Вислый стал руководителем библиотеки в 2015 году. Ранее он возглавлял Российскую государственную библиотеку имени Ленина.