Выручка «Оптоклуба Ряды» за 2016 год превысила 2,5 млрд рублей Как и ожидали в компании

Выручка торговой сети «Оптоклуб Ряды» за 2016 год превысила 2,5 млрд рублей. Об этом в компании «БигБокс», развивающей сеть рассказали в среду.

Этот уровень выручки компания и ожидала, рассказали в «БигБокс». Особенно успешным стал конец года: прирост выручки в ноябре-декабре год к году составил 325%, поделились наблюдениями в компании.

Средний чек на конец года достиг 3164 рублей, по клубным картам – 4250 рублей. Отметим, в клубе состоят почти 16 тыс. участников. Доля продаж по клубным картам в настоящий момент составляет около 50%.

Напомним, первый магазин сети открылся на Шафировском шоссе в Петербурге в сентябре 2015 года. В настоящий работают два складских клуба. На май-июнь 2017 года компания запланировала открытие «Оптоклуба Ряды» на Мурманском шоссе в Ленобласти, на июнь—июль – в подмосковных Мытищах.

«Оптоклуб Ряды» – это розничная сеть, работающая как складской клуб. Сеть продает ограниченное число самых популярных наименований по выгодным ценам в укрупненной упаковке. Мировые аналоги – Costco, Sam's Clubs (подразделение Walmart), BJ's. Акционерами являются Дмитрий Костыгин и Август Мейер («Юлмарт», «РозТех», «Рив Гош», «Улыбка Радуги», «Любимый край»).