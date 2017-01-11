За новогодние праздники выявили более 1,8 тыс. нарушений в области рыболовства У браконьеров изъяли свыше 4,7 т рыбы

Должностные лица выявили свыше 1,8 тыс. нарушений в области рыболовства за период с 31 декабря по 8 января. Об этом в среду сообщили в Росрыболовстве.

У нарушителей изъяли 4,73 тонны незаконно добытых водных биоресурсов, более 1,2 тыс. сетных и 2,6 тыс. прочих орудий лова. Так, в зоне ответственности Енисейского территориального управления были задержаны браконьеры, перевозившие улов сибирского осетра общим весом 113 кг. Ущерб оценивается в 75 тыс. рублей

Объем российского вылова водных биоресурсов вырос на 5,5% в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года. Об этом во вторник сообщили в Росрыболовстве.

В 2016 году российские рыбаки добыли более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. В Дальневосточном бассейне добыли 3,11 млн тонн (рост на 8%). Общий вылов в Северном бассейне увеличился на 1,4% и составил 567 тыс. тонн морепродуктов.