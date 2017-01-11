Все новости

11.01.17 / 12:22 Новости / Общество / Россия и мир

За новогодние праздники выявили более 1,8 тыс. нарушений в области рыболовства

У браконьеров изъяли свыше 4,7 т рыбы

перекресток магазин супермаркет рыба морепродуктыДолжностные лица выявили свыше 1,8 тыс. нарушений в области рыболовства за период с 31 декабря по 8 января. Об этом в среду сообщили в Росрыболовстве.

У нарушителей изъяли 4,73 тонны незаконно добытых водных биоресурсов, более 1,2 тыс. сетных и 2,6 тыс. прочих орудий лова. Так, в зоне ответственности Енисейского территориального управления были задержаны браконьеры, перевозившие улов сибирского осетра общим весом 113 кг. Ущерб оценивается в 75 тыс. рублей

Объем российского вылова водных биоресурсов вырос на 5,5% в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года. Об этом во вторник сообщили в Росрыболовстве.

В 2016 году российские рыбаки добыли более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. В Дальневосточном бассейне добыли 3,11 млн тонн (рост на 8%). Общий вылов в Северном бассейне увеличился на 1,4% и составил 567 тыс. тонн морепродуктов.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016