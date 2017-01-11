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11.01.17 / 15:55 Новости / Общество / Россия и мир

WEF озвучил глобальные риски на ближайшие годы

Экономическое неравенство, социальное расслоение и рост экологических угроз

Фото justmedia.ru

Фото justmedia.ru

Всемирный экономический форум озвучил глобальные риски на ближайшие десять лет. Доклад опубликовали в среду.

Эксперты форума в Давосе назвали среди главных рисков экономическое неравенство, социальное расслоение и рост экологических угроз. Также довольно вероятны, согласно прогнозу, крупные теракты, хищение цифровых данных и миграция. Всего в докладе названы 30 глобальных рисков. Они разделены на экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.

Добавим, доклад The Global Risks Report публикуют ежегодно перед началом Всемирного экономического форума в Давосе. В рамках подготовки доклада в этом году опросили порядка 700 экспертов.
Форум пройдет 17-20 января в Швейцарии.

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