WEF озвучил глобальные риски на ближайшие годы Экономическое неравенство, социальное расслоение и рост экологических угроз

Всемирный экономический форум озвучил глобальные риски на ближайшие десять лет. Доклад опубликовали в среду.

Эксперты форума в Давосе назвали среди главных рисков экономическое неравенство, социальное расслоение и рост экологических угроз. Также довольно вероятны, согласно прогнозу, крупные теракты, хищение цифровых данных и миграция. Всего в докладе названы 30 глобальных рисков. Они разделены на экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.

Добавим, доклад The Global Risks Report публикуют ежегодно перед началом Всемирного экономического форума в Давосе. В рамках подготовки доклада в этом году опросили порядка 700 экспертов.

Форум пройдет 17-20 января в Швейцарии.