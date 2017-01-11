Захарова прокомментировала политику Обамы И предположила, что президент США преследует цель разрушить мир

Действия администрации президента США Барака Обамы вредоносны и помогают политику «разрушить мир». Такое заявление сделала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушит», — написала Захарова.

Добавим, полномочия Обамы истекают 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. В конце декабря 2016 года администрация Обамы ввела санкции против России из-за кибератак на США, которые ей приписывают американские спецслужбы. Накануне в сенат США внесли законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций. Они коснутся физических лиц, а также инвестиций в энергетический сектор.