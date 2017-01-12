Порядка 5 млн россиян получают зарплату ниже МРОТ – Голодец «Эта ситуация должна быть в фокусе внимания»

Почти 5 млн жителей России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Ольга Голодец на Гайдаровском форуме.

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. (…) И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — отметила Голодец.

Добавим, в настоящий момент МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей. С 1 июля его повысят до 7,8 тыс. рублей.

Напомним, в четверг начался Гайдаровский форум. Он продлится до субботы.