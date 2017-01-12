AirPods от Apple заняли 26% рынка беспроводных наушников В последнем месяце прошлого года

Беспроводные наушники от Apple заняли 26% американского рынка подобных устройств. Об этом в четверг заявила аналитическая компания Slice Intelligence.

Продажи AirPods стартовали в середине декабря прошлого года. Первой партии устройств хватило, чтобы занять лидирующую позицию на рынке по выручке от продаж.

Ранее лидером рынка была компания Beats, на которую приходилось чуть более 24% рынка. Напомним, Apple приобрела Beats в 2014 году.

В отчете компании отмечается, что беспроводные модели заняли 75% от всех проданных наушников. В докладе также говорится, что 85% покупателей AirPods являются мужчинами.