В мае 2017 года в Петербурге пройдет выставка Ансельма Кифера Это первая персональная выставка немецкого художника

В мае текущего года в Эрмитаже состоится выставка «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову». Об этом в четверг сообщили в Эрмитаже.

Кифер планирует разместить полотна, посвященные русскому поэту-футуристу и экспериментатору словотворчества в Николаевском зале. Для выставки создано более 20 работ.

В своем творчестве именитый немецкий художник часто обращается к темам религии, литературы, философии, образам памяти и наследия. Для Кифера характерна вангоговская манера письма, краски на холстах смешиваются с пылью, землей, глиной, ржавым металлом и засушенными цветами. В настоящее время он является одним из первых художников, кто в своих работах смело обратился к темам нацизма и Холокоста. Работы Ансельма Кифера входят в постоянную коллекцию Лувра.

Выставка подготовлена Отделом современного искусства Эрмитажа в рамках проекта «Эрмитаж 20/21». Стоимость билетов составит не более 600 рублей.