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12.01.17 / 17:32 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге открылся первый алкомаркет «Бокаламало»

Главой сети является экс-руководитель «ТД Интерторг»

Алкоголь виноВ Петербурге Антон Беловецкий открыл новый алкомаркет «Бокаламало». Об этом в четверг пишет «Деловой Петербург».

Издание обращает внимание, что первый магазин функционирует в тестовом режиме. Алкомаркет расположен на улице Ленинградской, в Кудрово.

Кроме спиртных напитков, в супермаркете можно купить широкий спектр морепродуктов, импортные макаронные изделия, консервацию, оливковые масла и многое другое. У новой сети особая система ценообразования на вина. Напитки реализуются по принципу «один стеллаж – одна цена». Стоимость бутылки до 799. Средний чек составляет 950-1100 рублей.

Известно, что Беловецкий занимался развитием формата SPAR. А его брат ранее работал в крупных алкогольных компаниях. В этом году братья планируют открыть две-три торговые точки. Всего же в планах намечено открытие 20-30 «Бокаламало» по городу.

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